Em nota, Sarney se diz vítima de 'campanha midiática'

O presidente do Senado não explica, no entanto, as ações de seu neto José Adriano Cordeiro Sarney na intermediação em concessão de empréstimos a funcionários do Senado. Ele diz apenas que considera que os esclarecimentos prestados em nota divulgada esta tarde por José Adriano, "pessoa extremamente qualificada, com mestrado na Sorbonne, e pós graduação em Harvard", são suficientes. Em sua nota, o neto de Sarney nega que tenha recebido favorecimentos para atuar como operador de crédito consignado para funcionários da Casa.