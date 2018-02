Em nota, Sarney diz que há 'campanha de mídia' contra ele

O presidente do Senado, José Sarney, afirmou em nota que a matéria desta quinta-feira, 25, de O Estado de S.Paulo, é uma campanha da mídia contra ele. Na nota, Sarney atribui como um dos motivos dessa campanha o fato dele apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sarney não explica as ações de José Adriano Cordeiro Sarney, para intermediar a concessão de empréstimos a funcionários do Senado e diz apenas que considera que os esclarecimentos prestados pelo neto, em nota já divulgada são suficientes.

Veja também:

ESPECIAL MULTIMÍDIA: Entenda os atos secretos e confira as análises

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista dos 663 atos secretos do Senado

Leia a íntegra da defesa do presidente do Senado

O ESTADO DE S. PAULO: Senado acumula mais de 300 atos secretos

O ESTADO DE S. PAULO: Neto de Sarney agencia crédito no Senado

Esta é a íntegra da nota:

"Sobre a matéria divulgada hoje pelo jornal O Estado de S.Paulo, considero os esclarecimentos prestados pelo meu neto, José Adriano Cordeiro Sarney, pessoa extremamente qualificada, com mestrado na Sorbbone, e pós graduação em Harvard, suficientes para mostrar a verdadeira face de uma campanha midiática para atingir-me, na qual não excluo a minha posição política, nunca ocultada, de apoio ao presidente Lula e seu governo".