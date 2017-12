Em nota, Renan Calheiros diz que jamais recebeu dinheiro de caixa dois

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), divulgou nota pública para rebater a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que veio à tona nesta quarta-feira, 15

"O Senador Renan Calheiros reafirma que jamais recebeu recursos de caixa dois ou vantagens de quem quer que seja. Todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da Lei, com as prestações de contas aprovadas pela Justiça", diz a nota.

O texto afirma que o senador não conhece Felipe Parente e nenhum dos filhos de Sérgio Machado. A nota também diz que Renan não indicou Sérgio Machado para a Transpetro.

De acordo com o texto, Calheiros se coloca à disposição para prestar outros depoimentos, caso necessário.