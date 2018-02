Em nota, PT e PMDB confirmam pré-acordo para 2010

O comunicado afirma também que o acordo prevê a construção de "uma aliança programática e eleitoral para o pleito presidencial" e que os dois partidos "compartilharão, em conjunto com as demais agremiações que venham a integrar a aliança, a coordenação de campanha e a elaboração do programa de governo, com o objetivo de dar continuidade aos avanços do governo Lula do qual PT e PMDB são força de apoio e sustentação". O quarto ponto destacado informa que as siglas levarão o pré-compromisso a suas instâncias partidárias, "construindo soluções conjuntas para as alianças regionais".

Atualmente, o PT e o PMDB vivem às turras em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul e enfrentam problemas de relacionamento no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Um jantar realizado ontem com Lula, Dilma, ministros e dirigentes do PT e do PMDB, no Palácio da Alvorada, selou a aliança para enfrentar a oposição, comandada pelo PSDB.