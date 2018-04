Em nota, PSDB diz que plano habitacional é 'pactoide' O PSDB criticou o programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", lançado hoje pelo governo federal. Em nota assinada pelo presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra (PE), o PSDB classificou o novo programa como "''pactoide'' habitacional". No texto, o PSDB contesta a informação do governo de que o déficit habitacional hoje é de 7,2 milhões de moradias. Com base em dados da Fundação João Pinheiro, o PSDB sustenta que o déficit habitacional é hoje de 7,9 milhões de moradias, sendo que 90,7% do total está concentrado na faixa de renda de até três salários mínimos. "Esse tipo de pacote não pode ser apenas para momentos de crise", afirma Sérgio Guerra, conforme a nota.