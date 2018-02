Em nota, presidente do STF pede desculpas após discussão com repórter

SÃO PAULO - A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu nesta terça-feira, 5, uma nota oficial após o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, mandar um repórter do Estado "chafurdar no lixo" e chamá-lo de "palhaço".

Leia a íntegra da nota:

"Nota à Imprensa - nº 01/2013

Brasília, 05 de março de 2013

Em nome do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Joaquim Barbosa, peço desculpas aos profissionais de imprensa pelo episódio ocorrido hoje, quando após uma longa sessão do Conselho Nacional de Justiça, o presidente, tomado pelo cansaço e por fortes dores, respondeu de forma ríspida à abordagem feita por um repórter. Trata-se de episódio isolado que não condiz com o histórico de relacionamento do Ministro com a imprensa.

O ministro Joaquim reafirma sua crença no importante papel desempenhado pela imprensa em uma democracia. Seu apego à liberdade de opinião está expresso em seu permanente diálogo com profissionais dos mais diversos veículos. Seu respeito pelos profissionais de imprensa traduz-se em iniciativas como o diálogo que iniciará no próximo dia 07 de março, quando receberá em audiência o Sr. Carlos Lauria, representante do Comitê para Proteção de Jornalistas (CPJ), ONG com sede em Nova Iorque.

Wellington Geraldo Silva

Secretário de Comunicação Social - SCO

Supremo Tribunal Federal "