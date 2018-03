Em nota, Presidência diz que não há decisão sobre Constituinte

Brasília - A Presidência da República divulga na tarde desta terça-feira, 25, nota em que diz a presidente Dilma Rousseff ouviu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), "considerou-a uma importante contribuição, mas não houve qualquer decisão".

Conforme o Estado informou nesta terça-feira, a iniciativa lançada pela OAB propõe uma ampla reforma política que acabaria com o financiamento das campanhas por empresas. A proposta também estabelece um sistema de dois turnos para a eleição proporcional - no primeiro turno, os eleitores votariam em partidos; no segundo, em candidatos.

"O governo continuará ouvindo outras propostas de reforma política que lhe forem apresentadas", informa a nota da Presidência da República.

A presidente Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coêlho, e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Marlon Reis, que, segundo a nota, apresentaram proposta de reforma política baseada em projeto de lei de iniciativa popular.

Mais cedo, Coêlho havia dito que a presidente se sensibilizou com a proposta da OAB e estaria "convencida" de que convocar uma Assembleia Constituinte específica para fazer a reforma política não seria "adequado".

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou depois que a presidente Dilma Rousseff se referiu a um "processo constituinte específico", sem defender uma tese. Nesta tarde, Dilma terá encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.