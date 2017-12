Em nota oficial, Lula cumprimenta Renan e Chinaglia Em nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar seguro de que o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) serão "interlocutores independentes", mas "sempre voltados para os interesses maiores da sociedade brasileira" na condução das presidências do Senado e da Câmara. Ele também felicitou Renan e o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), pelo "excelente trabalho" realizado. Veja a íntegra do texto: "Neste momento, em que se inicia uma nova legislatura, quero expressar o meu reconhecimento ao senador Renan Calheiros e ao deputado Aldo Rebelo pelo excelente trabalho realizado à frente do Parlamento brasileiro no período que ora se encerra. Do mesmo modo, desejo cumprimentar os presidentes hoje eleitos respectivamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Estou seguro de que, com o senador Renan Calheiros e o deputado Arlindo Chinaglia na condução das Casas que compõem o Congresso Nacional, o Executivo continuará a ter interlocutores independentes, como devem ser os Poderes da República, porém sempre voltados para os interesses maiores da sociedade brasileira."