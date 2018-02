Em nota, neto de Sarney nega favorecimento

Ele nega também que a empresa responsável pela operação, a Sarcris, da qual é sócio, seja fantasma. Segundo José Adriano, a empresa já contou com 15 empregados "com carteira assinada", mas por causa da crise e da consequente retração do crédito no Brasil, foi obrigada a reduzir suas atividades e rescindir o contrato de aluguel.

José Adriano confirma que foi funcionário do HSBC e que nessa condição fez uma parceria com o banco para cuidar de convênios que a instituição bancária mantinha desde 1995 com instituições públicas e empresas privadas, inclusive o Senado Federal.