Em nota, Lula destaca 'brilhantismo' de Menezes Direito

Lula passou rapidamente pelo velório, às 16h, pouco antes do corpo ser levado para o Cemitério São João Batista, em Botafogo. Acompanhado do governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, e do prefeito Eduardo Paes, Lula cumprimentou os filhos e a viúva do ministro e saiu menos de dez minutos depois, sem dar entrevistas. Também passaram pelo Centro Cultural da Justiça os ministros Nelson Jobim (Defesa), Tarso Genro (Justiça) e Edson Santos (Igualdade Racial). O governador Sergio Cabral Filho destacou que "Direito, um patrimônio do Rio, se destacou pelo seu conhecimento jurídico e compromisso com a Justiça".

Do Supremo Tribunal Federal compareceram o presidente Gilmar Mendes, o vice César Peluso, e o ministro Ricardo Lewandowiski. Vieram de Brasília no mesmo voo com o presidente da Câmara, Michel Temer. O ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro a chegar. Estiveram presentes também o ministro Gilson Dipp, corregedor da Justiça Federal, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor.