Em nota, líder do PSDB insinua que Lula não tem caráter O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), devolveu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a acusação de que a oposição não tem caráter. Em nota contendo oito tópicos distribuída à imprensa, Virgílio sugere que caráter falta ao presidente da República que, segundo o senador, "compactua com o esquema de corrupção que mereceu contundente denúncia por parte do procurador-geral da República". "Caráter falta a quem..." é a frase que abre cada tópico da nota de Virgílio, que a complementa com críticas habitualmente feitas pelo PSDB a Lula, como o fato de o presidente afirmar desconhecer o mensalão; por não ter mando apurar a participação de assessores em denúncias, entre outras. "...a quem finge não ter ainda decidido lançar-se à reeleição e, numa afronta à moral e à lei, percorre o País diariamente, em ostensiva campanha eleitoral à custa do dinheiro público", diz a nota. O senador José Jorge (PFL-PE), vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) a presidente, afirmou ontem, durante convenção do partido em Brasília, que o presidente não trabalha, só viaja e bebe muito, diz vice de Alckmin. Além disso, no programa do partido veiculado à noite pela TV, os pefelistas acusaram Lula de comandar esquema de corrupção. Durante 11 minutos, a legenda tentou mostrar que os esquemas do valerioduto e do mensalão aconteceram "debaixo dos olhos do presidente".