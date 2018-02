Em nota, José Aníbal chama vistoria de 'Caravana Ali Lulá'

O líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal (SP), divulgou nota hoje em que chama a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva de "Caravana Ali Lulá". Segundo o tucano, o nome se deve ao acampamento "luxuoso" que foi montado nos canteiros de obra da transposição do Rio São Francisco para abrigar o grupo.

Na avaliação de Aníbal, se o presidente e sua comitiva se hospedassem em cidades vizinhas, "além de mais parcimonioso, ajudaria a movimentar a economia da região, hotéis e restaurantes".

Em requerimento que será apresentado na próxima terça-feira à Casa Civil, o PSDB pedirá informações sobre o custo da viagem do presidente ao Nordeste, o nome das autoridades que viajaram na comitiva e ainda questionará se havia previsão orçamentária para a realização da caravana. Com essas informações, o PSDB pretende se armar para ingressar com ação na Justiça Eleitoral contra Lula e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, por uso de recursos públicos em campanha eleitoral antecipada.

O documento foi elaborado pela liderança do PSDB na Câmara dos Deputados e é assinado por Aníbal. "O governo até agora, faltando dois meses e meio para terminar o ano, pagou R$ 51 milhões de R$ 1, 16 bi que tem no orçamento para a transposição do rio São Francisco. Isso é mais uma prova evidente de que o governo está fazendo com a ministra Dilma é meramente campanha eleitoral", criticou o líder na nota divulgada por sua assessoria.