Em nota, grupo tenta acalmar clientes O Banco Opportunity enviou comunicado ontem para acalmar seus clientes, após decisão judicial que seqüestrou R$ 545,79 milhões em fundos transferidos para o BNY Mellon Serviços Financeiros, administradora de recursos sediada no mesmo prédio do grupo, no Rio. A operação foi rastreada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), já que titulares dos fundos são suspeitos de lavagem de dinheiro - entre eles Daniel Dantas, sócio-fundador do grupo, sua mulher, Maria Alice Dantas, sua irmã Verônica, o diretor-presidente do banco, Dório Ferman, e Norberto Aguiar Thomaz, considerado pela Polícia Federal homem de confiança do banqueiro. Representantes da Mellon DTVM não podem transferir ou liquidar os valores. Em nota, o banco nega qualquer determinação judicial no sentido de bloquear as aplicações de seus clientes - apenas as de "alguns sócios e diretores" - e avisa que tomará providências para reverter a decisão do procurador. "A transferência dos serviços de administração dos fundos de investimento para o BNY Mellon Serviços Financeiros consiste somente na mudança do responsável pelas atividades de processamento e controle das carteiras, escrituração da emissão e resgate de contas e contratação dos serviços de tesouraria e custódia dos fundos."