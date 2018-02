Em nota, governo apoia ministro dos Transportes O governo federal manifestou nesta manhã sua confiança no ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, o ministro é o responsável pelo processo de apuração das denúncias contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que culminaram com o afastamento de membros da cúpula do órgão. A presidente Dilma Rousseff já conversou com o ministro sobre isso, segundo a nota.