Em nota, Duda Mendonça nega encontro com Dantas no Pará

Os advogados de Duda Mendonça- ex-marqueteiro do presidente Lula, negaram, em nota, que ele teria se encontrados com Daniel Dantas no Pará, em regiões aonde o banqueiro teria terras. Duda também teria terras na região, conforme matéria publicada pelo estadao.com.br na última terça-feira. A nota nega também encontro do publicitário, em Redenção, com Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segue a íntegra da nota: Em resposta à matéria publicada no Estadão On Line, em 23 de julho de 2008, sob o título 'Dantas corre risco de perder terras que comprou no Pará' é necessário que se esclareça: Não é verdade que Duda Mendonça tenha se encontrado algum dia, sob qualquer motivou ou pretexto, com Daniel Dantas e Fábio Luiz da Silva, no Pará ou em qualquer outro lugar. A única vez que ele se encontrou com Fábio Luiz da Silva foi durante a campanha eleitoral do Presidente Lula, no final de 2002. Quanto a Daniel Dantas, Duda esteve com ele pela última vez há aproximadamente 4 anos, para a apresentação de uma campanha publicitária." Frederico Crissiúma de Figueiredo Castelo Branco Advogados Associados