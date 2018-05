Em nota, Dilma promete debate de 'alto nível' O PT informou hoje, por meio de nota divulgada no site do partido, que em reunião do Diretório Nacional a pré-candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse que não tem dúvidas de que as forças progressistas vencerão o debate político durante a campanha eleitoral. "Vamos mostrar o que fizemos e o que faremos. Vamos ganhar no debate de alto nível", disse Dilma, segundo nota do PT.