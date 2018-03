Em nota, Dilma lamenta morte de Abdias do Nascimento A presidente Dilma Rousseff emitiu nota de pesar pelo falecimento de Abdias do Nascimento, ocorrido hoje. A nota, divulgada no fim desta tarde pela assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, cita que "o Brasil perdeu hoje um dos seus maiores líderes no combate à discriminação racial" e destaca que "sua atuação incansável contribuiu para a definição de importantes marcos institucionais na luta contra o racismo no Brasil e para a consolidação de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade".