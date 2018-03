Em nota, Dilma desmente mudanças em ministérios A presidente da República, Dilma Rousseff, reforçou hoje que não haverá mudanças no seu ministério, como foi divulgado em alguns veículos de comunicação. "Não procedem as especulações de mudanças ministeriais.", afirmou, em nota divulgada no Blog do Planalto. "Dos meus ministros quero determinação para manter o Brasil no caminho do crescimento, da inclusão social, da geração de emprego e renda e da estabilidade econômica."