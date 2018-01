Em nota, DEM faz defesa de governadora afastada O presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), divulgou na noite desta terça-feira, 10, uma nota em defesa da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, afastada do cargo pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) daquele Estado por abuso de poder econômico e político. "Decisões judiciais tomadas devem ser cumpridas. Mas elas não são infalíveis. Existem instâncias e recursos. O Democratas, no que possa, não faltará a governadora Rosalba Ciarlini em cuja probidade sempre confiou", disse o senador em nota.