Em nota, CPT critica MP 458 e faz ataque a Lula Em nota divulgada ontem, o bispo Ladislau Biernaski, presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), atacou a MP 458, aprovada há pouco no Senado. Ele a comparou "à nefasta Lei de Terras de 1850, elaborada pela elite latifundiária do Império, sancionada por d. Pedro, privatizando as terras ocupadas". E atacou Lula: "Hoje é um presidente republicano e ex-operário quem privatiza e entrega as terras da Amazônia às mesmas mãos que se tinham apoderado delas de forma ilegal e até criminosa".