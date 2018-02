Em nota ao PMDB, Jucá chama divulgação de delação de 'criminosa'

Brasília - O presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR), fez duras críticas, em nota aos integrantes do partido, ao vazamento do acordo de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Claudio Melo Filho, que acusou o presidente Michel Temer e membros da alta cúpula do governo de participarem do esquema de corrupção da Petrobras.

Para Jucá, a divulgação do depoimento foi "criminosa". "O PMDB condena a irresponsável divulgação de declarações que não refletem a verdade", afirma o texto divulgado pelo peemedebista aos correligionários e à imprensa. Jucá afirma que o PMDB "exige" esclarecimentos" sobre o episódio, já que a delação foi divulgada na íntegra antes de ter sido homologada.

As declarações do partido do presidente foram divulgado quase simultaneamente ao envio da carta de Temer ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pedindo celeridade nas investigações sobre os vazamentos. Temer traçou uma estratégia com a base no final de semana para questionar a legalidade de divulgação da delação. Hoje, Jucá e Temer também estiveram reunidos.

"O PMDB não cometeu nenhum tipo de erro em relação a recursos de campanha, sempre agiu de forma responsável e legal e teve todas suas contas aprovadas. Portanto, o PMDB não teme nenhum tipo de investigação", diz Jucá na nota. Aos correligionários, ele também saiu em defesa de Temer. "O presidente Michel Temer tem exercido na sua plenitude o compromisso de recuperar o Brasil", afirmou.

Jucá citou o esforço do presidente para aprovar a PEC do teto de gastos e a Reforma da Previdência. "O governo está enfrentando os problemas com coragem e determinação para desconstruir uma herança extremamente negativa e nefasta que foi deixada", continua o presidente do PMDB. Jucá pede ainda a união do partido para "enfrentar todas as ondas de boatos, ataques e tentativas de manobrar com fatos forjados a criação de um clima de instabilidade do País".

Confira a nota na íntegra enviada por Jucá aos integrantes do PMDB, nesta segunda-feira, 12:

"Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias, referentes aos vazamentos criminosos divulgados pela imprensa sobre delações não homologadas de funcionários da empresa Odebrecht, o PMDB vem com firmeza marcar sua posição:

1) O PMDB condena e repele a irresponsável divulgação de declarações que não refletem a verdade dos fatos;

2) O PMDB sempre utilizou nas campanhas eleitorais recursos legais declarados e com prestações de contas aprovadas. O partido jamais utilizou qualquer instrumento de caixa 2 ou doações não declaradas;

3) É de fundamental importância a união de todos os membros do partido, independentemente de sua posição no quadro político, para enfrentar os desafios necessários em redirecionar o País;

4) O presidente Michel Temer tem exercido na sua plenitude o compromisso de recuperar o Brasil. Em cerca de 100 dias, o governo permanente conseguiu aprovar a PEC que limita dos gastos públicos e uma série de medidas que aperfeiçoam a exploração de óleo e gás. Também apresentou a Reforma da Previdência e diversos mecanismos que estimulam a retomada do crescimento econômico. Ou seja, o governo está enfrentando os problemas com coragem e determinação para descontruir uma herança extremamente negativa e nefasta que foi deixada;

5) O PMDB enfrentará todas as questões que forem levantadas contra nós, de qualquer modo, seja de forma clara ou sórdida, no sentido de esclarecer a verdade e dar condição para que os brasileiros possam separar e avaliar com clareza as posições que o partido e seus membros estão tomando.

Quero reafirmar que os partidários do PMDB deverão, imbuídos de coragem e determinação, enfrentar todas as ondas de boatos, ataques e tentativas de manobrar com fatos forjados a criação de um clima de instabilidade do País que levaria a um caos ainda maior do que encontramos quando o presidente Temer assumiu. Portanto, força e união ao PMDB! Estamos no caminho certo e vamos todos juntos construir um Brasil melhor.

Presidente do PMDB Nacional

Senador Romero Jucá"