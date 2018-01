Em Natal, servidores protestam contra governadora

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Rio Grande do Norte (Sinsp/RN) informou em seu site que o ato desta quarta-feira, 22, organizado pelo Fórum Estadual dos Servidores do Estado, deve também reunir sindicatos servidores da saúde, policiais civis, servidores estaduais, funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), guardas municipais, estudantes e professores de São Gonçalo do Amarante (município na região metropolitana de Natal).

De acordo com o Sinsp/RN, a manifestação será contra "o constante atraso dos salários", por melhores condições de trabalho, pelo pagamento do terço de férias, pela criação de planos de carreira, entre outros pontos.

A concentração do protesto será numa área a pouco menos de três quilômetros da Arena das Dunas, que receberá jogos da Copa do Mundo deste ano e que será oficialmente inaugurada hoje, com a presença da presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes devem fazer uma passeata até o estádio.

A cerimônia de inauguração está prevista para o final da tarde. Esta é a única agenda de Dilma na capital do Rio Grande do Norte. Após o evento, a presidente segue ainda hoje para a Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos.