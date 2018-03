Em Natal, Alves pede aplausos para Dilma O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), usou boa parte de seu discurso, feito nesta segunda-feira em Natal, para elogiar o "governo republicano" da presidente Dilma Rousseff e pedir que ela destine recursos para o Rio Grande do Norte. Alves prometeu apoio dos prefeitos do Estado e pediu um minuto de aplausos para ficar na memória da presidente. "Para que a senhora não se esqueça desse Rio Grande do Norte, que ele penetre sua consciência, seu senso de justiça, sua alma, seu coração para sempre", disse o presidente da Câmara durante evento de entrega de máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras no Nordeste.