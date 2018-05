Em Minas, Temer enaltece feitos de Meirelles na economia

SÃO PAULO - Em um discurso que durou menos de dois minutos, realizado na manhã de sexta-feira, 18, na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, em cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o presidente Michel Temer aproveitou para enaltecer o seu ex-ministro da Fazenda e potencial candidato do MDB ao Palácio do Planalto nessas eleições, Henrique Meirelles.

Temer disse que era uma "emoção extraordinária" participar de um evento que vem ajudando a alavancar o setor de empregos, que é o da construção civil. E elogiou a política econômica de sua gestão, capitaneada até pouco tempo por Henrique Meirelles, citado nominalmente por Temer nesses dois minutos do breve discurso.

Depois de Patos de Minas, o presidente Temer seguiu para São Paulo, onde participa logo mais do seminário "Inovação: a Indústria do Futuro", organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Revista Exame, em São Paulo.

Durante o evento, serão discutidas as perspectivas para a indústria. Temer deve falar por volta das 12h30. Também são presenças confirmadas o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, entre outros.

Durante o evento, será lançado o Projeto Indústria 2027: Riscos e Oportunidades para o Brasil Diante de Inovações Disruptivas, iniciativa da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com execução técnica dos institutos de economia das universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Estadual de Campinas (Unicamp).

O MDB sinaliza com a possibilidade de lançar as candidaturas de Henrique Meirelles ou Michel Temer. Na última pesquisa eleitoral, divulgada em 14 de maio pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), Temer aparece com 0,9% das intenções de voto. Meirelles, com 0,3%.