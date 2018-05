Em Minas Gerais, PMDB assume oposição a Aécio A bancada estadual do PMDB decidiu engrossar o bloco de oposição ao governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), na Assembleia Legislativa do Estado. Em nota conjunta divulgada hoje, os líderes do PT, PC do B e PMDB comunicaram a decisão, "considerando a natural convergência das ações políticas de cada" partido. Com a decisão, o bloco oposicionista ao governador mineiro sobe dos atuais 11 deputados para 19 parlamentares. Aécio, contudo, mantém ampla maioria no Legislativo mineiro, que é composto por 77 deputados estaduais.