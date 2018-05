Em Minas Gerais, Dilma defende liberdade de imprensa A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, condenou hoje a censura prévia a veículos de imprensa no Brasil. Questionada sobre o assunto durante palestra para empresários em Tiradentes (MG), Dilma disse que não se constrói uma democracia com uma imprensa de "boca fechada".