Em MG, professores protestam contra Anastasia na chegada de Serra a congresso

BELO HORIZONTE - Professores da rede estadual que fazem na tarde desta quinta-feira, 6, manifestação no Expominas entraram em confronto com apoiadores do ex-governador paulista José Serra (PSDB), na chegada do pré-candidato do PSDB à presidência para participar de um painel junto com outros presidenciáveis no 27º Congresso Mineiro dos Municípios.

Cerca de 200 professores protestam contra o Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia. Segundo informações iniciais, não houve feridos.

Serra chegou no local por volta das 15h50 e precisou ser protegido para entrar no auditório onde vai participar do painel "Autonomia Municipal: Realidade ou Utopia?", que será mediado pelo jornalista Fernando Mitre, da TV Bandeirantes.

O painel com os três presidenciáveis, que terá além da presença de Serra, a presença a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT) e a senadora licenciada Marina Silva (PV), começou por volta das 16h20.