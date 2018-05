Em MG, Executiva do PT aprova apoio à candidatura de Hélio Costa

BELO HORIZONTE - A Executiva do PT-MG aprovou uma resolução na qual afirma que vai acolher o acordo nacional em torno da candidatura de Hélio Costa (PMDB) ao governo de Minas e "empreender todos os esforços" para unificar a base aliada no Estado. De acordo com o texto, superada a etapa de definição do candidato, "é hora de avançar no Programa de Governo e na conformação da aliança, completando a chapa majoritária e levando ao Encontro Estadual as bases programáticas" da aliança.

Parte do PT mineiro aposta que Patrus Ananias poderá aceitar ser vice na chapa, mas o ex-ministro do Desenvolvimento Social condiciona decisão à discussão do programa de governo do peemedebista. Hoje, por meio do Twitter, Patrus disse que sua primeira opção é não disputar as eleições deste ano. "Minha primeira opção é não disputar nenhum mandato este ano. Pretendo continuar militando intensamente nas bases do PT e movimentos sociais."