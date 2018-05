Em MG, Dilma diz que governo já entregou 18 mil máquinas

Segundo ela, até maio todos os municípios mineiros com até 50 mil habitantes serão atendidos com a entrega de máquinas. Primeiramente, foram entregues veículos para a região do semiárido e municípios de Minas Gerais, que se enquadram às regras e benefícios da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

De acordo com Dilma, entre os 5.061 municípios com até 50 mil municípios do País está uma parte importante da população. "Queremos distinguir os pequenos municípios que têm mais dificuldades. Queremos fortalecer os pequenos municípios com até de 50 mil habitantes, que não teriam condições de comprar essas máquinas", completou.