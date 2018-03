Em MG, Aécio quer ligar eleição de vice à continuidade

"A partir de agora, não existe em Minas Gerais governo Aécio, existe governo Aécio/Anastasia", disse, encerrando seu discurso durante a solenidade de posse de quatro novos secretários estaduais, no Palácio da Liberdade.

O governador mineiro discutiu pela manhã com o vice a agenda de dezenas viagens pelo interior do Estado até sua desincompatibilização, no fim de março. Amanhã, eles visitam as cidades de Jequitinhonha e Cláudio.

No primeiro compromisso, o governador fará a ligação de energia elétrica em uma residência do Assentamento Transval, simbolizando duas etapas do programa Energia Rural - Luz para Todos, com investimentos de R$ 9,3 milhões até o fim do ano.

Aécio disse que deverá anunciar a ampliação, para municípios do Vale do Jequitinhonha, do Projeto Conviver da Companhia Energética do Estado (Cemig), que consiste na doação e substituição de geladeiras para famílias carentes. Até o momento, conforme a Cemig, o programa abrange apenas municípios da região metropolitana de Belo Horizonte.

Em Cláudio - onde a família do governador possui uma fazenda -, Aécio e o vice inauguram uma subestação de energia da companhia energética.