Em mensagem, Lula agradece solidariedade O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu, em sua mensagem de final de ano, divulgada hoje, "a solidariedade de tantos amigos do Brasil e de outros países" que o tem ajudado bastante neste momento de tratamento contra um câncer na laringe. Na mensagem, postada no site do Instituto Lula, o ex-presidente diz ainda: "Desejo que todos tenham muita saúde, paz e prosperidade neste ano que vai começar. Vamos continuar juntos em 2012 com a presidenta Dilma, construindo um Brasil e um mundo cada vez melhor, mais justo e mais solidário".