Em meio a discussões sobre impeachment, Lula viaja à Europa

Em meio à tempestade política causada pelo início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar cinco dias em um giro pela Europa na semana que vem.

Na segunda-feira, 7, Lula participa de reunião com movimentos sociais, em São Paulo, para definir o calendário de mobilizações contra o impeachment.

No dia seguinte o ex-presidente parte para a Alemanha, onde é convidado de honra para o congresso do Partido Social-Democrata (SPD).

O ex-presidente segue depois para Madri. Na capital espanhola, Lula participará de um debate com o ex-presidente Felipe González. Ainda na Espanha, o petista terá encontros com dirigentes do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e do Podemos, movimento que nasceu das manifestações de rua de 2011 e hoje participa das frentes que elegeram os prefeitos de Barcelona e Madri.

Segundo interlocutores de Lula, o ex-presidente recebeu os convites há meses e não podia desmarcar os compromissos. O debate com González é uma retribuição à participação do ex-presidente espanhol em um evento do Instituto Lula no primeiro semestre.