Em meio à discussão ministerial, Planalto tenta reaproximação com PSB

BRASÍLIA - Em meio à discussão da reforma ministerial, a presidente Dilma Rousseff tenta uma reaproximação com o PSB. Além de escalar emissários para procurar dirigentes da sigla, ela própria chamou os três governadores do partido para uma reunião nesta quarta-feira, 30, no Palácio do Planalto.

O encontro com Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Luciano Coutinho (Paraíba) e Paulo Câmara (Pernambuco) acontece no momento em que parte da cúpula do PSB pressiona o partido a abandonar a postura de independência e partir para a oposição. Os três governadores, porém, se mostram mais reticentes a essa ideia e têm frequentemente se manifestado contra a possibilidade de um impeachment da presidente.

Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, procurou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para uma conversa. Segundo Siqueira, Cardozo falou da vontade do governo de retomar a aliança com o partido. Os dois, porém, negam que tenham tratado da possibilidade de o PSB vir a ocupar um ministério após a reforma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não há a menor possibilidade de isso acontecer”, diz Siqueira. Segundo ele, no ano passado o partido assinou uma resolução proibindo qualquer filiado de assumir um posto na gestão petista.

Apesar de não admitir que o partido volte a fazer parte da base aliada, o presidente do PSB diz que a sigla pode vir a ajudar o governo caso a presidente apresente uma proposta para tirar o País da crise.