Em meio a crise, Temer 'emerge das sombras', diz New York Times

Reportagem do jornal norte-americano The New York Times afirma que o vice-presidente da República, Michel Temer, conhecido por sua discrição, está "emergindo das sombras" e vendo sua influência aumentar em meio à crise política que atinge o governo Dilma Rousseff.

A reportagem destaca as declarações do peemedebista que insinuariam a saída da presidente, ao afirmar na última quarta-feira, sem citar o nome de Dilma Rousseff, que o País precisa de uma pessoa capaz de reunificar a todos.

O jornal pondera que Temer declarou apoio a Dilma após este episódio, mas afirma, com base na opinião de analistas, que o vice-presidente "está se posicionando para o que está por vir em Brasília".

A publicação destaca que os brasileiros estão considerando a possibilidade de a petista ser a segunda, de quatro presidentes eleitos após a redemocratização, a não concluir o mandato. Em meio ao cenário de acirramento da crise política, o jornal avalia que a presidente Dilma está mais dependente de seu vice.