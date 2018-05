Em Manaus, 50 mil vão ao desfile de 7 de Setembro Cerca de 50 mil pessoas, informou a Polícia Militar, assistiram ao desfile militar pelo 7 de Setembro no Sambódromo de Manaus hoje pela manhã. O desfile começou com quase duas horas de atraso, sem que houvesse uma explicação para o ocorrido. O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, e o governador, Omar Aziz, não compareceram ao evento. Com isso, as vaias do público para o atraso do início do desfile sobraram para o vice-governador José Melo, vaiado assim que chegou ao local. No fim da tarde, foi realizada na Avenida Constantino Nery a 17ª edição do Grito dos Excluídos. A prioridade neste ano, segundo nota do movimento SOS Encontro das Águas, foi o de alertar sobre o cancelamento do tombamento do Encontro das Águas. O ato foi uma iniciativa da Igreja Católica.