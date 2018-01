Em mais uma retaliação de Cunha, Câmara prorroga prazo de quatro CPIs

BRASÍLAI - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 2, a prorrogação dos trabalhos de quatro das cinco CPIs da Casa: BNDES, Fundos de Pensão, Crimes Cibernéticos e Maus-Tratos contra Animais. A prorrogação faz parte da retaliação do presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ao governo, que, na avaliação do peemedebista, "armou" contra ele.

As CPIs dos Fundos de Pensão e de Crimes Cibernéticos tiveram seus trabalhos prorrogados por mais 60 dias, enquanto a que investiga os Maus-Tratos contra Animais, por 20 dias. A CPI do BNDES teve seu prazo de funcionamento prorrogado por mais 15 dias. Os novos prazos contarão a partir do final do prazo inicial que para todas as quatro comissões era de 4 de dezembro. Criada em novembro, a CPI da Funai não teve prazo alterado.