Em livro, petista diz ser alvo de machismo

No livro Minha vida de prefeita - o que São Paulo me ensinou, que será lançado hoje, a petista Marta Suplicy descreve a implantação dos programas que vê como êxitos de sua gestão entre 2001 e 2004 - Centros Educacionais Unificados (CEUs), programas sociais, Bilhete Único -, reconhece erros, como a política tributária, e critica seus dois principais adversários na corrida eleitoral, Gilberto Kassab (DEM) e Geraldo Alckmin (PSDB). A candidata do PT à prefeitura se diz vítima de machismo e, ao analisar a derrota na tentativa de reeleição, em 2004, reclama de como a mídia e os eleitores teriam encarado sua separação de Eduardo Suplicy e o casamento com Luis Favre. "Ninguém me defendeu. Eduardo mostrou seu sofrimento em público e eu remoí minhas aflições em particular. Com isso, tornei-me a megera da história. (...) Pensava em políticos homens que tiveram a ousadia de se separar - a maioria não tem - e em como isso repercutiria na mídia. Uma notinha, no máximo, ainda que se casassem com mulheres muito mais jovens ou de nível cultural muito inferior ao deles." Marta reconhece ter errado na condução da campanha há quatro anos, principalmente em relação à saúde - setor em que diz não ter realizado o que pretendia. "A responsável por subestimar os êxitos da saúde, e só falar das dificuldades, fui eu. É uma péssima mania que tenho: quando as coisas não estão 100% certas, fico presa ao que faltou, em vez de alardear as conquistas." Acusada pelo sucessor de não ter deixado recursos para pagar compromissos mais urgentes, a ex-prefeita se declara vítima de "difamação sistemática" por parte de José Serra (PSDB). A posse do tucano é descrita da seguinte forma: "Enquanto a solenidade transcorria, eu pensava: ele vai ficar alguns meses e o vice, que ninguém conhece, vai ser prefeito dessa cidade. E naquela hora, disso eu me lembro muito bem, meu sentimento foi de profunda tristeza". As menções diretas e indiretas a Kassab, vice de Serra até 2006, aparecem em vários capítulos, sempre que a petista compara sua gestão com a dos sucessores. Ele é apontado, por exemplo, como co-responsável pelas chamadas escolas de lata, criadas na gestão de Celso Pitta, de quem foi secretário de Planejamento. Atualmente, Kassab reitera o fato de ter trocado as escolas de lata por unidades de alvenaria. Marta alega não ter podido fazê-lo por desavenças com o Ministério Público. Alckmin é citado no livro apenas de passagem. A ex-prefeita diz ter feito a ele reiterados pedidos de ajuda para evitar que uma quadrilha cobrasse pedágio ilegal de passageiros de determinada linha de ônibus, sem que a Polícia Militar tomasse providências. No capítulo intitulado A guerra dos transportes, a petista descreve o confronto com "máfias" que dominavam o setor. Por conta de ameaças, passou a usar um colete à prova de balas em eventos. "Em março de 2003, no auge dessa tensão, fui à TV Globo dar uma entrevista ao telejornal SPTV. O apresentador, Chico Pinheiro, confrontou-me com uma chuva de cobranças sobre as providências que ele julgava importantes no transporte da cidade. Eu não podia revelar o que se passava naquele momento nos bastidores, e suportei o quanto pude a sabatina, até que perdi a paciência. Perguntei-lhe por que não se candidatava a prefeito, já que sabia exatamente como consertar tudo. O episódio foi amplamente explorado como demonstração da minha arrogância." A ex-prefeita conta ter tirado desse incidente o ensinamento de que "nada é pessoal, os jornalistas tentam fazer as perguntas que percebem serem as dúvidas da população". O que não a impede de, em outros trechos, se apresentar como perseguida pela imprensa. Marta é a terceira candidata a buscar espaço nas livrarias em plena campanha - Kassab e Paulo Maluf são personagens de obras lançadas por Leão Serva e Tão Gomes Pinto, respectivamente. Ontem, a petista negou que a obra tenha relação com a candidatura. Sobre isso, talvez seja mais esclarecedor um trecho do próprio livro: "Fazer política - hoje sei - é o caminho inverso do que eu tinha trilhado nos primeiros 40 anos da minha vida. Um psicanalista busca a verdade, um político precisa esconder o que pensa até o momento em que for do seu interesse saberem o que lhe passa pela cabeça".