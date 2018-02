Em lançamento de programa, Campos prega ousadia

"Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis", disse. "Isto aqui - referindo-se ao programa, um investimento de R$ 36 milhões - é prova de uma ousadia de quem não se conforma com uma situação de exclusão como a gente vê nos distritos e vilas do nosso Estado".

"Se fosse imaginar que o tradicional iria resolver isso aqui, não ia", disse, referindo-se ao programa, que será executado pela Telefônica Vivo, vencedora da licitação. "Íamos passar muitos anos vivendo situação efetivamente de apartheid, de exclusão", afirmou, ao frisar que "uma legião de pernambucanos que vivem nas vilas, distritos e povoados não podem ser largados no século 19, no século 20", sob o risco de aumento das desigualdades e acesso a oportunidades.

Nesta etapa do programa, 125 localidades contarão com o serviço até junho do próximo ano, uma população de 1,5 milhão de pessoas. Quinze delas receberão o serviço ainda em dezembro.

De acordo com o presidente nacional da Vivo, Antonio Carlos Valente, o Conexão Cidadã ofertará telefonia 3G para a região e vai incrementar a presença da empresa no estado. Presente em quase quatro mil municípios brasileiros, a Vivo oferece rede de terceira geração em 3,2 mil cidades. "Número maior do que a soma de todas as outras operadoras juntas, o que também está acontecendo no Nordeste, embora tenhamos sido os últimos a chegar".