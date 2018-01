Em Kiev, Lula evita falar sobre Arruda

Mais cedo, em Estoril, Portugal, Lula disse que não cabe ao chefe de Estado se manifestar sobre investigações da PF sobre José Roberto Arruda (DEM), e ressaltou que as imagens sobre a distribuição de dinheiro a deputados distritais, secretários e assessores não provam nada.

Hoje Lula participará de jantar na residência privada do presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko. Amanhã, no encontro bilateral, Lula deve receber formalmente o apoio do governo ucraniano para que o Brasil ocupe vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Em troca, a Ucrânia quer se tornar parceira do Brasil em áreas de cooperação técnica como o biocombustível. Também amanhã, Lula participará do encontro empresarial "Brasil-Ucrânia: Novas Fronteiras de Negócios" que reunirá cerca de 50 empresários brasileiros e 150 ucranianos.