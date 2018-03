Em Junta do Rio, Dantas aparece como gestor de fundos Daniel Dantas não consta como controlador do Banco Opportunity nos registros do Banco Central. Mas, na Junta Comercial do Rio de Janeiro, seu nome aparece como sócio de duas empresas responsáveis pela gestão dos recursos de 28 dos 35 fundos de investimentos administrados pelo banco no Brasil. O patrimônio total desses fundos soma R$ 14 bilhões, o que coloca o Opportunity no 14.º lugar no ranking das maiores gestoras de recursos do País, segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid). O gestor é quem traça a política de investimentos de um fundo, escolhendo quais ativos irão compor seu portfólio. Todas as companhias sob o controle de Dantas aparecem nos registros da Junta com sede no mesmo endereço do Opportunity, no Rio: Avenida Presidente Wilson, no centro. O Opportunity informou que Dantas é "o controlador da empresa que atua como gestora de alguns fundos de investimentos administrados pelo Banco Opportunity". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.