Em jantar com Aécio, PMDB lança chapa ‘Aezão’ no Rio

Em jantar de quase três horas com Aécio, 45 parlamentares, prefeitos e dirigentes partidários prometeram trabalhar pela vitória do tucano no terceiro maior colégio eleitoral do País. "Quero repetir o que ouvi hoje, que vamos ganhar com o Aezão", disse o Aécio na saída do jantar, em um restaurante da zona sul.

Os peemedebistas deixaram o encontro com expectativa de que o PSDB feche uma aliança pela reeleição de Pezão, apesar de os tucanos terem feito oposição ao ex-governador Cabral durante sete anos. "Estamos discutindo essa questão, vamos encontrar a melhor forma de estarmos juntos", afirmou Aécio. "Este é o maior ato político da campanha no Rio de Janeiro. Este é um fato político que demonstra que está acontecendo algo no Brasil que merece reflexão. Setores que em algum momento estiveram na base do governo do PT percebem que quem está sendo punido por esse desgoverno, pelo crescimento pífio, pelo retorno da inflação são os que mais acreditaram no governo do PT", declarou o tucano.

Picciani disse que Aécio "é o candidato que tem mais condição de fazer o Brasil avançar com justiça social e distribuição de renda, pelo seu histórico, por sua história, sua trajetória, seu berço e quase trinta anos de mandato". Ex-aliado do PT, o presidente do PMDB-RJ criticou a presidente Dilma Rousseff e citou a incerteza sobre a candidatura à reeleição ou a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O partido dela não sabe se troca ou não o candidato, porque escolheram mal e fizeram mal ao Brasil. Aécio fará bem ao Brasil e ao Rio de Janeiro", disse Picciani.

O dirigente peemedebista passou a trabalhar pela candidatura de Aécio desde que, no fim do ano passado, o PT-RJ lançou a candidatura do senador Lindbergh Farias ao governo do Estado. Picciani tem arregimentado correligionários para a campanha do tucano apesar de Pezão e Cabral continuarem aliados de Dilma e terem manifestado apoio à reeleição da presidente. É provável que o PMDB-RJ aprove em convenção apoio a mais de um candidato a presidente: Aécio, Dilma e o pastor Everaldo, candidato lançado pelo PSC, também da base de Pezão.

Entre os presentes no jantar, estava o líder do governo Pezão na Assembleia Legislativa, André Correa, do PSD. "Não estou aqui como líder do governo, mas como secretário-geral do PSD. O melhor para o Brasil e para o Rio é a chapa Aezão. Queremos muito o PSDB e o PPS formalmente na aliança do Pezão, vamos discutir até junho. Se a presidente Dilma pode ter quatro palanques no Rio de Janeiro, por que o Pezão não pode ter três palanques, do Aécio, da Dilma e do pastor Everaldo?", afirmou o líder. Além de Pezão e Lindbergh, outros dois candidatos ao governo do Estado são aliados da presidente: Anthony Garotinho (PR) e Marcelo Crivella (PRB).Também estiveram no jantar dirigentes do Solidariedade e do PSL.