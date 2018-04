Em janeiro, apelo por educação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ontem que em janeiro vai convocar a Brasília todos os prefeitos do País para melhorar a educação nos municípios e acabar com o analfabetismo no País. "Quero fazer um pacto com os prefeitos para que a gente acabe com o analfabetismo no Brasil. O analfabetismo não será extinto nem pelo presidente nem pelos governadores", disse Lula. "Somente será extinto pelos prefeitos das cidades, que estão ali com o pé na lama." Por isso, disse Lula, é preciso fazer o pacto com eles. "Porque é inadmissível que o Brasil ainda tenha analfabetos." A idéia de Lula de acabar com o analfabetismo repete o que já disse a Constituição de 1988. De acordo com o artigo 60 das Disposições Transitórias, o Brasil tinha até 1998 para acabar com o analfabetismo. Não deu certo. Em 2006 foi feita então uma emenda que transferiu a meta para 2020. No mesmo encontro, Lula vai informar aos prefeitos como devem proceder para se candidatar a receber em seus municípios obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).