Em Itápolis, Alckmin se esquiva de falar sobre cartel O governador de São Paulo Geraldo Alckmin em visita a Itápolis nesta sexta-feira, 17, tentou fugir de questões polêmicas, evitando comentar a denúncia do suposto cartel envolvendo obras do metrô de São Paulo e a empresa alemã Siemens. "Vamos apurar, o inquérito está aberto". Indagado se está incomodado com os protestos dos quais tem sido alvo, afirmou que "toda manifestação é legítima".