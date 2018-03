O gesto foi significativo e foi aplaudido por toda plateia uma vez que a área ambiental e energética do governo travaram diversos embates, principalmente no licenciamento de hidrelétricas como Belo Monte, no Rio Xingu (PA), e as usinas do Rio Madeira.

Bem humorado, Lobão se despediu dos dois colegas afirmando: "Temos aqui quatro ministros no palco".