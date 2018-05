Em gesto recíproco, Honduras exige visto de brasileiros

Ainda de acordo com a nota, "todo portador de passaporte brasileiro, a partir de hoje, precisará de visto para entrar em Honduras". A medida não afeta os brasileiros que residem legalmente em Honduras. A suspensão pelo lado brasileiro também não afeta os hondurenhos com situação regularizada no Brasil. Brasília suspendeu o acordo com Honduras em cumprimento a resoluções da Organização dos Estados Americanos (OEA) e das Nações Unidas para que não seja reconhecido o governo instalado depois do golpe militar que resultou na deposição, em 28 de junho, do presidente democraticamente eleito Manuel Zelaya.