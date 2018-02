Em Fortaleza, tucano convoca eleitores a acompanhar julgamento do mensalão

O candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Marcos Cals, trouxe para sua campanha eleitoral o tema do mensalão. Em convite a seus eleitores, o tucano vem convocando a sua militância a acompanhar o julgamento do mensalão, que acontecerá nesta quinta-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF). No convite, Cals diz que o PSDB não se mistura com o PT e que em nome da transparência convida "o povo de Fortaleza para ver o julgamento do mensalão na quinta-feira, a partir das 17 horas, no Supremo Tribunal Federal para ver quem é que está envolvido com corrupção".

Antes de Cals, somente o candidato Renato Roseno (PSOL) fazia alusão ao mensalão e ao envolvimento de petistas no processo durante a sua campanha eleitoral. Os demais candidatos não atacam o prefeitável do PT, Elmano de Freitas, em relação ao julgamento dos petistas acusados. A presidente estadual do PT e atual prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, considera que a campanha deve centrar em defesas de propostas para Fortaleza e não o relacionamento com o julgamento do mensalão.