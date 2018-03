Em Fortaleza, primo do governador é o novo vice de Luizianne O vereador Tin Gomes (PHS), primo do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), é o novo vice na chapa da prefeita de Fortaleza e candidata a reeleição, Luizianne Lins (PT). Ele entra no lugar do petista Raimundo Ângelo. A decisão foi homologada nesta quarta-feira, em reunião dos integrantes das diretorias executivas dos 12 partidos que compõem a coligação liderada por Luizianne. Raimundo Ângelo entregou ontem ao Tribunal Regional Eleitoral o seu pedido de renúncia, que foi homologado nesta tarde pelo juiz eleitoral Luiz Evaldo Leite. De acordo com a Resolução 22.712 da Justiça Eleitoral, a coligação tem dez dias, a partir de quinta-feira, quando da publicação da homologação, para indicar um novo vice. Ângelo justificou sua saída da chapa afirmando ser um homem de partido e que, desta forma, abriria mão em favor do nome de Tin Gomes. Segundo ele, Tin reúne melhores condições de disputa e tem sido um fiel aliado da prefeita na Câmara Municipal de Fortaleza. A definição põe fim à queda de braço entre o governador Cid Gomes, o seu partido, o PSB, e o próprio PT. Nos bastidores, enquanto Cid desejava emplacar seu primo Tin Gomes na vice, os socialistas desejavam um nome da sigla para a vaga. Já os petistas resistiam à indicação de Tin, por suas ligações com o antigo prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães, um dos maiores adversários do PT. O impasse, que se arrastou por um mês, acabou por paralisar o andamento da campanha da candidata do PT, que ainda não compareceu a um evento público de campanha. Luizianne, embora esteja empatada em primeiro lugar nas pesquisas de opinião com o candidato do DEM, Moroni Torgan, é a candidata que detém o maior índice de rejeição.