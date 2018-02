Em Fortaleza, Patrícia associa imagem a Lula mais que petista Terceira colocada nas pesquisas de intenção de voto, a candidata à prefeitura de Fortaleza, Patrícia Saboya (PDT), tratou de associar sua imagem ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais do que a candidata petista Luizianne Lins, na estréia da propaganda eleitoral na TV. Patrícia explorou a imagem de Lula em fotos ao seu lado, destacou o apoio recebido do presidente e enfatizou o fato de ter sido vice-líder do governo no Senado Federal. Bastante biográfico, o primeiro programa de Patrícia fez uma retrospectiva da sua vida política, sua presença no Estado como primeira dama, vereadora, deputada e senadora. O lema "Ação, Saúde e Respeito" foi sempre relacionado às realizações da candidata, como a ampliação da licença-maternidade para 6 meses, a criação da licença-paternidade, a construção de creches, quando primeira dama, e sua participação no combate à exploração sexual infantil. A prefeita e candidata à reeleição, Luizianne Lins (PT) só mostrou a imagem de Lula no final do programa, de passagem, em fotografia a seu lado em outdoor. Luizianne utilizou seus 10 minutos para mostrar o que está fazendo em Fortaleza, sobretudo nas áreas de saúde, educação e habitação, para o segmento mais pobre da população. É justamente neste setor que ela registra um dos mais baixos percentuais de aceitação nas pesquisas de opinião. O lema "Cuidar bem das pessoas" foi utilizado diversas vezes para destacar a prioridade que afirma dar às ações sociais, em detrimento da construção de avenidas e viadutos, o que tem sido motivo de críticas por parte de seus adversários. Dados do IBGE indicando que Fortaleza é a primeira capital em redução da mortalidade infantil e da pobreza foram apresentados como resultado do trabalho desenvolvido pela administração municipal. O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), encerra o programa de Luizianne pedindo voto para a candidata e mostrando que a sintonia entre a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal pode resultar em benefícios para a cidade. O programa de Moroni Torgan além de trazer imagens das caminhadas que tem feito nos bairros de Fortaleza, procura reforçar o seu perfil de gestor. Informa que Moroni tem se preparado há alguns anos para ser prefeito, que conhece os problemas de Fortaleza e que visitou cidades da América do Sul, Europa e Estados Unidos. É feita ainda a apresentação do seu Plano de Gestão e Modernização de Fortaleza, com propostas para as áreas de saúde, educação, segurança e obras de infra-estrutura. (Reportagem de Clara Guimarães)