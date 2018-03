Em Fortaleza, Luizianne deve trocar vice do PT por primo de Cid A chapa encabeçada pela prefeita Luizianne Lins (PT), candidata à reeleição na capital do Ceará, vai ganhar um novo vice. Raimundo Ângelo (PT), presidente do diretório municipal de PT, deverá ser substituído pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Tin Gomes (PHS), primo do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB). A demora na indicação tem gerado desgaste à campanha da prefeita, que segue há quase um mês praticamente sem material impresso para ser distribuído e sem a presença da candidata nas atividades de rua. Previsto para esta segunda-feira, o anúncio do novo vice não aconteceu. O tema foi discutido apenas internamente durante a instalação do Conselho Político da coligação "Fortaleza Cada Vez Melhor", composta por 12 partidos. Tin Gomes não esconde seu descontentamento com o adiamento da decisão. Presente à reunião, ele disse que iria cobrar uma decisão. "Acho que este assunto deverá ser decidido nesta reunião. Minha campanha está parada e preciso de uma definição logo", afirmou, minutos antes de iniciar o encontro. Quase no mesmo momento, no entanto, o atual candidato a vice deixava claro aos jornalistas que a decisão sobre o assunto não sairia daquela reunião. A própria Luizianne Lins não compareceu ao encontro porque, segundo sua assessoria, estaria indisposta. E, ao final, não houve declarações públicas. Agora, especula-se que o comunicado será feito na próxima quinta-feira, durante a inauguração do novo comitê de campanha da coligação, localizado na Aldeota, bairro nobre da capital. A indicação do vice da prefeita caberia ao PSB, uma vez que o PT apoiou Cid na campanha a governador. Entretanto, a queda de braço entre uma ala da sigla que queria indicar o nome de um socialista histórico e a ala ligada ao governador Cid Gomes, que deseja seu primo Tin Gomes, e mais uma certa resistência dentro do partido petista, devido ao histórico político de Tin, identificado com o antigo prefeito peemedebista Juraci Magalhães, têm adiado indefinidamente a decisão. A confusão acabou por obrigar o PT a indicar um nome de sua confiança, no caso, o do presidente municipal do partido, Raimundo Ângelo, para compor a chapa em caráter provisório, até que os socialistas chegassem a um acordo. A novela do vice se arrasta desde a data da convenção do PT, realizada no dia 29 de junho, e já motivou um processo de cassação do registro da candidatura de Luizianne Lins e de seu vice, pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). O MPE argumentou suspeita de fraude na elaboração da ata da convenção, afirmando que o nome do vice, que só foi anunciado oficialmente dois dias após a convenção partidária, foi colocado posteriormente na ata, sem ter sido homologado pelos convencionais. O pedido de impugnação feito pela promotora Ednea Teixeira, no dia 14 de julho, foi rejeitado na última quarta-feira pelo juiz eleitoral Evaldo Leite. O MPE já entrou com recurso contra a decisão e a ação agora será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Caso Tin Gomes seja confirmado, Cid Gomes ganha a queda de braço emplacando na vice de Luizianne um político de sua confiança, mas que não integra o PSB. Comenta-se nos bastidores, que, para compensar os socialistas, o acordo passaria por um compromisso da prefeita, em, se eleita, Luizianne apoiaria um vereador do PSB para presidir a Câmara Municipal de Fortaleza. Enquanto isso, os demais candidatos vão tomando a dianteira do processo eleitoral, como é o caso de Moroni Torgan (DEM) e da senadora Patrícia Saboya (PDT), que já iniciaram as atividades de corpo-a-corpo. Na única pesquisa feita até agora sobre a eleição em Fortaleza, realizada pelo Instituto Vox Populi e divulgada em 15 de julho, Moroni aparece com 30 por cento, seguido por Luizianne com 26 por cento e Patrícia Saboya com 21 por cento. A margem de erro da pesquisa era de 3,7 pontos percentuais. Moroni disputa pela terceira vez a prefeitura, tendo sido derrotado em 2004 por Luizianne no segundo turno. Patrícia está na segunda campanha, sendo que na primeira ela não chegou ao segundo turno. A senadora recebe o apoio do senador tucano Tasso Jereissati e do deputado Ciro Gomes (PSB), seu ex-marido, e irmão do governador Cid Gomes.