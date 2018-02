Em Fortaleza, Ibope confirma liderança de Luizianne e Moroni A prefeita e candidata à reeleição, Luizianne Lins (PT) e o candidato do DEM, Moroni Torgan, lideram a disputa pela prefeitura de Fortaleza segundo pesquisa do Ibope/TV Verdes Mares. O empate técnico entre os dois candidatos foi apontado em três diferentes pesquisas de opinião. Pelo Ibope, Moroni aparece com 30 por cento das intenções de voto e Luizianne com 29 por cento. A margem de erro é de quatro pontos percentuais. Em terceiro lugar, está a candidata do PDT, Patrícia Saboya, com 24 por cento. Os números confirmam resultado do Datafolha divulgados na última quinta-feira. A primeira pesquisa do Ibope para as eleições de Fortaleza confirma ainda a preferência por Patrícia Saboya no segundo turno, já registrada em pesquisa do Vox Populi. No embate com Luizianne, a pedetista ganharia com 50 por cento das intenções de voto contra 38 por cento. Contra Moroni, Patrícia também sai na frente com 47 por cento contra 43 por cento do candidato democrata. Já se o segundo turno for entre Luizianne e Moroni, a petista toma a liderança com 49 por cento contra 40 por cento de Torgan. A pesquisa do Ibope foi realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Foram ouvidos 602 eleitores. (Reportagem de Clara Guimarães)